Mandello del Lario si tuffa nel lago e non riemerge | morto un 15enne

A Mandello del Lario un quindicenne straniero si è tuffato nel lago e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto il 2 maggio 2026 nel territorio comunale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La salma è stata recuperata dai sommozzatori e affidata alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Mandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di nel territorio comunale. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava su una piattaforma galleggiante al porticciolo di Mandello, dove stava facendo il bagno con gli amici. Nonostant e l’aria fredda e l’acqua ancora più ghiacciata si sarebbe buttato, senza riuscire a poi a tornare in superficie. https:www.ilgiorno.itlodicronacaannegato-morti-fiume-adda-f0vcoihj I soccorsi massicci. Il dispositivo di soccorso è stato prontamente attivato con l’invio dell’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, di una squadra sommozzatori (SMTZ), una squadra di terra e i soccorritori acquatici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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