In tanti si erano interrogati sul perché, durante la penultima puntata di Domenica In, Mara Venier avesse preso il posto di Mammuccari alla conduzione del suo gioco "La cassaforte di Teo" senza tuttavia spendere una parola per il collega né fornire alcuna spiegazione circa la sua assenza. Tra coloro i quali si chiedevano se alla base del gesto ci fossero degli attriti derivanti ancora dalla ormai nota querelle nata durante il saluto a un cameraman che andava in pensione e chi sosteneva l'esistenza di ruggini coi vertici della Rai, le teorie si sono sprecate, ma quanto accaduto nell'atto conclusivo della celebre trasmissione televisiva pare aver chiarito una volta per tutte ogni dubbio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Manca un compagno di viaggio". Il saluto di Mara Venier a Teo Mammuccari

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