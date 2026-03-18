Dopo l’episodio di imbarazzo avvenuto durante l’ultima puntata, Mara Venier ha rilasciato un’intervista in cui ha chiarito alcuni dettagli. La conduttrice ha spiegato di non aver mai affermato “me o lui” in riferimento a Teo Mammuccari, anche se la conversazione è stata caratterizzata da momenti di tensione. L’intervista segue il confronto pubblico tra i due protagonisti.

Dopo le indiscrezioni circolate su un presunto scontro insanabile e un ultimatum lanciato ai vertici Rai, Mara Venier ha deciso di fare chiarezza sulla tensione esplosa durante l'ultima puntata di Domenica In. La conduttrice ha smentito categoricamente di aver posto una scelta drastica tra la sua presenza e quella di Teo Mammucari, definendo il collega un amico fraterno a cui vuole molto bene. Pur ammettendo che l'ironia del comico possa a volte risultare fuori luogo o difficile da gestire per gli ospiti, ha voluto ridimensionare il caso, negando anche i rumors su un presunto scontro fisico o verbale che avrebbe coinvolto suo figlio nei camerini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mara Venier dopo lo scontro con Teo Mammuccari: "Mai detto o me o lui, però..."

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