Serie C Il Carpi ha scelto | è Zerminiani il nuovo direttore sportivo

Il Carpi ha nominato Carlo Maria Zerminiani come nuovo direttore sportivo. L’accordo è stato raggiunto dopo un incontro tra il patron e il dirigente, nato a Verona nel 1990. Zerminiani, che ha recentemente vinto i playoff di Serie D con il Piacenza, assume il ruolo di responsabile della rosa e delle operazioni sportive del club. La decisione è stata ufficializzata dopo le trattative tra le parti.

CARPI Il Carpi ha scelto, sarà Carlo Maria Zerminiani (foto) il nuovo direttore sportivo. L’incontro fra il patron Claudio Lazzaretti e il dirigente classe ’90 nativo di Verona, reduce dalla vittoria dei playoff di D col Piacenza, ha dato fumata bianca. Ora mancano solo i passaggi burocratici, con la rescissione da parte di Marco Bernardi per legarsi alla Reggiana e la firma di Zerminiani su un contratto che molto probabilmente sarà biennale. Come anticipato ieri dal Carlino, Zerminiani ha convinto su tutto il fronte: Lazzaretti cercava una persona con grande entusiasmo, che conoscesse bene la D (da cui pescare qualche scommessa) ma che avesse già avuto esperienza di C e che soprattutto sappia fare calcio coi giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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