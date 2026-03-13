Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 14 marzo | le regioni a rischio

Domani, sabato 14 marzo 2026, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali che coinvolge quattro regioni italiane. Il bollettino ufficiale segnala condizioni di rischio e mostra la mappa delle aree interessate. La comunicazione indica che le regioni in questione sono soggette a possibili precipitazioni intense e temporali nel corso della giornata.

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 14 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo: le regioni a rischioPer la giornata di domani, lunedì 9 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 14 febbraio: le regioni a rischioA causa di un'intensa ondata di maltempo, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 14 febbraio 2026, allerta meteo arancione in Campania,...

Tutti gli aggiornamenti su Maltempo allerta meteo gialla per...

Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 8 marzo 2026: le regioni a rischio; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: le regioni a rischio; Rischio pioggia a Palermo: ecco l'allerta meteo gialla della Protezione civile.

Meteo, allerta gialla il 13 marzo 2026 in Italia: ecco doveNuovo bollettino di allerta meteo gialla il 13 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco le zone a rischio. meteo.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 13 marzo 2026: le regioni a rischioOggi, venerdì 13 marzo, l’Italia sarà interessata da temporali e rovesci, soprattutto al Centro-Sud. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su 5 regioni. fanpage.it

FINE SETTIMANA DI MALTEMPO, ANCHE INTENSO SU ALTO PIEMONTE E AL CONFINE CON LA LIGURIA. ATTESE NEVICATE COPIOSE SULLE ALPI, FINO A 1 METRO TRA VCO E SESIA OLTRE I 1500M. La fase stabile che ci ha interessato nel - facebook.com facebook

Maltempo in arrivo, diramata l'allerta gialla su tutta la regione x.com