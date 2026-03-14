Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 15 marzo | le regioni a rischio

Domani, domenica 15 marzo 2026, la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo con livello arancione e giallo, indicando temporali previsti in alcune regioni italiane. La giornata sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili e possibili precipitazioni intense in diverse zone del paese. L’avviso riguarda le aree più a rischio, dove si attendono fenomeni meteorologici significativi.

Per la giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino si allerta meteo. Ecco le regioni a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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