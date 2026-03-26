Nella serata di mercoledì 25 marzo, un'ondata di maltempo ha colpito il Nordest, coinvolgendo Veneto e Friuli. La mattina successiva si sono registrati oltre 200 interventi dei vigili del fuoco, tra cui uno per uno smottamento alla Rocca di Monselice. Sono state segnalate nevicate in montagna e vento forte nella regione.

NORDEST - Pesanti gli effetti dell'ondata di maltempo cominciata nella serata di mercoledì 25 marzo e perdurata nella mattinata di giovedì 26 su tutto il Veneto e il Friuli. Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. Dalle 9 la situazione è tornata alla normalità, fa sapere Trenitalia. In Veneto si registrano complessivamente 164 interventi dei vigili del fuoco tra la notte di mercoledì 25 marzo e la mattina di giovedì 26, dei quali 82 già conclusi alle 11. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maltempo, smottamento alla Rocca di Monselice. Allerta vento, nevicate in montagna e oltre 200 interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli

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