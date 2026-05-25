Ci pensa super Banda | il Lecce riscrive la storia Quarta salvezza consecutiva
Il Lecce ha vinto contro il Genoa con un gol di Banda, ottenendo la quarta salvezza consecutiva. La partita si è svolta davanti a circa 30 mila spettatori. La vittoria ha permesso alla squadra di mantenere la categoria e di scrivere un nuovo record. La rete decisiva è arrivata nel corso del secondo tempo. La squadra ha concluso la stagione con questa vittoria importante.
È storia. Il Lecce batte il Genoa con un gol di Banda e si regala una notte da sogno davanti a quasi 30 mila tifosi ebbri di gioia. Per la prima volta, in più di cento anni di vita, il club salentino taglia il prestigioso traguardo della quarta salvezza consecutiva in serie A. Mentre lo zambiano realizza la rete numero 700 del Lecce nel massimo campionato, la squadra coglie un risultato sportivo straordinario per una piccola società meridionale, costretta a sgomitare ogni giorno per ritagliarsi uno spazio nel calcio che conta. In quel calcio italiano purtroppo dominato dai fondi e dalle proprietà straniere e che però fatica a crescere e a tornare appetibile com'era un tempo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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