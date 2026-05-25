Ci pensa super Banda | il Lecce riscrive la storia Quarta salvezza consecutiva

Notizia in breve

Il Lecce ha vinto contro il Genoa con un gol di Banda, ottenendo la quarta salvezza consecutiva. La partita si è svolta davanti a circa 30 mila spettatori. La vittoria ha permesso alla squadra di mantenere la categoria e di scrivere un nuovo record. La rete decisiva è arrivata nel corso del secondo tempo. La squadra ha concluso la stagione con questa vittoria importante.