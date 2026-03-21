Al stadio Città dell’Aria, la squadra di Guidonia punta a conquistare la quarta vittoria di fila in campionato, un risultato che non ottiene da otto anni, quando la squadra era guidata da Stellone. Tuttavia, l’organico a disposizione è ridotto all’osso, il che potrebbe complicare la possibilità di raggiungere l’obiettivo. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra di cercare un’impresa.

Allo stadio Città dell’Aria la Vis va a caccia di un’impresa: la quarta vittoria consecutiva, filotto riuscito solo una volta in questi 8 anni filati di C, sempre con Stellone. Significherebbe ulteriore scalata alla zona playoff, e sarebbe un mezzo miracolo, per come era messa la squadra solo qualche settimana fa. E per come è messa adesso in termini di organico. Stellone fa il conto delle assenze e scopre di essere andato ben oltre la doppia cifra. Defezioni dell’ultima ora: Zoia con la febbre ("Lo portiamo ma non so se riuscirà a fare uno spezzone") e Berengo vittima di noie muscolari ("Resta a casa, per precauzione"). I due si aggiungono agli squalificati Pucciarelli e Paganini e agli infortunati Primasso (ne avrà per un mese), Vezzoni (altre due settimane), Jallow (ha ripreso a correre) e Ceccacci (da valutare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Col Guidonia vuole vincere la quarta volta consecutiva ma l’organico è all’osso

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