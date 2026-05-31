Malore in piscina muore calciatore di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni, calciatore della squadra under 15 di una società sportiva, è morto dopo un malore avvenuto in piscina. La società ha comunicato la notizia senza fornire dettagli aggiuntivi. Non sono stati resi noti ulteriori particolari riguardo alle cause dell'incidente o alle circostanze. La vicenda è stata riportata senza commenti o dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità o delle parti coinvolte.

Un ragazzo di 15 anni, residente a Verzuolo, in provincia di Cuneo, è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina di un campeggio a Finale Ligure, in provincia di Savona. Il quindicenne era nella località ligure insieme alla squadra di calcio giovanile in cui giocava. Secondo una prima ricostruzione, dopo pranzo alcuni dei ragazzi della squadra sarebbero entrati in acqua. Quando il quindicenne ha accusato il malore, i compagni hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Finale Ligure, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Il ragazzo militava nella under 15 dell’Olimpic Saluzzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Quindicenne muore per un malore nella piscina di un campeggio a Finale Ligure. Era in Liguria con la sua squadra di calcio giovanile #ANSA x.com

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