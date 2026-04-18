L’attrice e modella francese Nadia Farès è deceduta ieri all’età di 57 anni nell’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi. La sua morte segue una settimana di coma, dopo un malore occorso in una piscina della capitale francese. L’incidente si è verificato in una piscina cittadina, e l’attrice è stata immediatamente assistita prima di essere trasportata in ospedale.

L’attrice e modella francese Nadia Farès è morta ieri 17 aprile 2026 all’età di 57 anni all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dopo essere rimasta in coma per una settimana in seguito a un malore avvenuto in una piscina della capitale francese. A comunicare la scomparsa sono state le figlie Cylia e Shana Chasman, che in una nota diffusa all’Afp hanno scritto: “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès, avvenuta questo venerdì. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre”. L’incidente si è verificato sabato 11 aprile in un club sportivo privato di Rue Blanche, nel nono arrondissement di Parigi.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Malore in piscina, muore Nadia Farès: l’attrice era in coma da una settimana, aveva 57 anni

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