Un uomo è morto in palestra a causa di un malore improvviso, probabilmente una crisi cardiocircolatoria. Era nel centro fitness, dove il figlio lavora come personal trainer. Nonostante gli interventi di soccorso, non è stato possibile salvarlo. La vittima aveva 36 anni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La palestra rimane chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.

Era nel centro fitness in cui il figlio risulta attivo come personal trainer, quando è stato colpito da un improvviso malore, molto probabilmente una crisi cardiocircolatoria che non ha lasciato alcuna possibilità alle immediate terapie di soccorso. È accaduto nella tarda mattinata di ieri. Erri Violi, 63 anni, che abitava a Cadelbosco Sopra, si trovava all’interno del centro fitness al numero 4 di via Don Sturzo, a Casalgrande. Qui lavora il figlio Erik, come personal trainer. Immediato l’allarme ai soccorsi, che sono arrivati sul posto con l’ambulanza della Pubblica assistenza locale e con il personale dell’automedica di Scandiano. A lungo sono proseguite le pratiche d’emergenza, già avviate da subito dal personale presente all’interno della struttura, in attesa dell’intervento del personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore in palestra, nulla da fare per Erri Violi

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