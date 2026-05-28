Una consigliera di Fratelli d’Italia si è dimessa dal consiglio della Municipalità di Bagnoli Fuorigrotta, spiegando di sentirsi frustrata per non aver potuto realizzare gli obiettivi prefissati. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione pubblica, in cui ha evidenziato l’impossibilità di agire come desiderava. La consigliera ha sottolineato che la sua scelta deriva dalla sensazione di impotenza nel portare avanti il proprio mandato.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla Municipalità Bagnoli Fuorigrotta annuncia le dimissioni dal consiglio per “la frustrazione di non poter fare quello che mi ero ripromessa di fare”. Arianna Mocerino, consigliera di Fratelli d’Italia ha comunicato via pec la volontà di lasciare lo scranno municipale. “Siccome penso – dichiara ad Anteprima 24 – di essere una persona seria e una professionista abbastanza affermata, nel momento in cui faccio delle promesse e non riesco a mantenerle mi tiro indietro e lascio”. Mocerino, professione avvocato, è stata eletta nel 2021 con la civica di centrodestra Napoli Capitale. In seguito ha aderito al partito di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bagnoli Fuorigrotta, consigliera di FdI si dimette da Municipalità: “Frustrata da non poter fare nulla”

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