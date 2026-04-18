Malore ai giardini attivato il Dea Ma per Stefano non c’è nulla da fare

Giovedì pomeriggio, un uomo è stato trovato disteso a terra in una via vicino alla pineta comunale di Camerano. Un passante ha notato la sua presenza e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e il personale del 118, che hanno attivato il pronto intervento al Dea. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul marciapiede.

E’ stato notato disteso a terra da un passante. Forse si trovava lì riverso da diverso tempo. Era il primo pomeriggio di giovedì quando, un una via adiacente alla pineta comunale di Camerano, l’uomo è stato rinvenuto esanime sul marciapiede, tra la recinzione della pineta e alcune auto in sosta. Ha avuto un malore Stefano Sabbatini, 62 anni, cameranese, animo buono e gentile. Due passanti hanno immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112, attivando così la catena dei soccorsi. Oltre all’invio dei mezzi istituzionali, ambulanza e automedica del 118, si è attivata anche la rete di primo soccorso tramite l’applicazione Dae Marche, che consente di allertare i cittadini formati blsd presenti nelle vicinanze e di individuare il defibrillatore più prossimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore ai giardini, attivato il Dea. Ma per Stefano non c’è nulla da fare Notizie correlate Leggi anche: Choc ai giardini, morto un uomo colto da malore Giardini&Terrazzi: il mercatino di piante e fiori, artigianato e vintage ai Giardini MargheritaGiardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in... Contenuti di approfondimento Si parla di: Malore ai giardini, attivato il Dea. Ma per Stefano non c’è nulla da fare. Malore ai giardini, attivato il Dea. Ma per Stefano non c’è nulla da fareEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Malore mentre è ai giardini, muore un uomoNonostante la tempestività dei soccorsi e l'arrivo del 118 per il 65enne purtroppo non c'è stato nulla da fare Dramma nel pomeriggio nel centro di Camerano nei pressi dei giardini dove un uomo di circ ... youtvrs.it