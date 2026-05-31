Maldive polemica sui premi ai soccorritori | dimenticate le vittime

Notizia in breve

In Maldive, è scoppiata una polemica dopo che il Quirinale ha assegnato premi ai soccorritori finlandesi, ignorando un soccorritore locale. Le critiche si concentrano sul fatto che Mohamed Mahudee, coinvolto nell’intervento di salvataggio, non sia stato incluso tra i destinatari dei riconoscimenti. Non sono stati chiariti i criteri che hanno portato all’esclusione del soccorritore maldiviano.