Il presidente della Repubblica ha consegnato un riconoscimento ai tre sub finlandesi coinvolti in operazioni di soccorso nelle Maldive. Le ricercatrici stavano studiando a circa 80 metri di profondità quando sono state premiate. Le tre persone sono state riconosciute per il loro intervento durante un incidente in acque profonde, anche se i dettagli specifici delle operazioni non sono stati resi pubblici. Il premio è stato consegnato in occasione di una cerimonia ufficiale.

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© Ameve.eu - Maldive, Mattarella premia i sub finlandesi: onore ai soccorritori

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