internazionali di roma polemica sui premi slam

Durante gli Internazionali di Roma si è acceso un dibattito sui premi Slam, con alcuni tennisti che hanno espresso opinioni critiche. Nel corso della manifestazione, alcuni giocatori sono stati accolti da numerosi spettatori, tra urla e richieste di autografi, mentre in alcuni momenti si sono visti 'santini' raffiguranti i loro volti. Sinner si è distinto per aver preso posizione pubblicamente in merito ai premi in palio, attirando l'attenzione dei media presenti.

Sinner in versione sindacalista. Tra bagni di folla, deliri, 'santini' raffiguranti l'ultima divinità del tennis e gli attestati di stima da parte di un 'totem' del circuito come Novak Djokovic convinto che il talento italiano collezionerà molto presto tutti i nove Masters in circolazione, la 'prima' al Foro del numero uno finisce per declinarsi sul tema del rapporto ricavi-prize money nei Major. L'ipotesi del boicottaggio, sollevata con forza a Roma dalla campionessa bielorussa Iryna Sabalenka, resta viva nei circuiti Atp e Wta. E Sinner non ha mancato di piazzare i suoi lungolinea velenosi sulla...🔗 Leggi su Iltempo.it

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