Investimenti nel settore energetico sono al centro di nuove analisi internazionali. La Cina continua a puntare sul greggio, mentre i prezzi dell’elettricità sono scesi a zero in alcune aree durante la stagione. I mercati dei metalli, dopo una fase di stabilità, mostrano segnali di ripresa. La discussione riguarda soprattutto le misure di sicurezza per evitare blackout e garantire la stabilità della rete elettrica.

Iea sugli investimenti. La Cina e il greggio. Stagione di prezzi elettrici a zero. I metalli dopo la tregua. Eolico offshore tedesco in crisi. L’Indonesia nazionalizza l’export. Solare europeo sottozero. Hormuz senza tregua. Il ritorno degli extraprofitti. Maxi fusione NextEra-Dominion. Iraq tra oleodotti e barili. Sinopec sempre più in profondità. L'Europa dipende troppo dal gas americano. Il solare spagnolo non ripaga il mutuo. Washington Post contro il Green Deal. Grano e zucchero sotto pressione. In Asia cominciano a scarseggiare i carburanti. Soffre anche la filiera della plastica. La Cina riduce le importazioni di greggio e frena i rincari del greggio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elon Musk $6,789k Tesla Tiny House 2026 90 min blackout heat risk + senior safety concerns

Notizie e thread social correlati

Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energiaL’Indonesia ha deciso di nazionalizzare l’export di energia, mentre le tariffe solari in Europa sono scese sotto zero.

Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arrancaIn un quadro globale segnato da tensioni energetiche, la Cina continua a espandere le proprie attività nel settore petrolifero, scavando sempre più...

Temi più discussi: Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza; Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia; Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz come si controlla l’energia.

Il grande caldo cuoce i cavi, le città rischiano di restare al buio: come farsi rimborsare i danni da blackoutDa Torino alle grandi città, le interruzioni di corrente non sono solo un disagio estivo: sono il segnale di una rete sotto pressione tra caldo, condizionatori, infrastrutture vecchie e nuovi consumi ... today.it

Energia, mai più mega blackout, promette BruxellesLa Commissione europea ha presentato ieri il pacchetto sulle reti che, secondo Dan Jørgensen, Commissario per l'Energia e l'edilizia abitativa, ha l’obiettivo di abbassare i prezzi, decarbonizzare e ... huffingtonpost.it