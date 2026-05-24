Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz come si controlla l’energia

Notizia in breve

L’Indonesia ha deciso di nazionalizzare l’export di energia, mentre le tariffe solari in Europa sono scese sotto zero. La regione di Hormuz continua a essere teatro di tensioni e operazioni senza sosta. Nel frattempo, le compagnie energetiche registrano un ritorno degli extraprofitti, evidenziando un’attenzione crescente sui ricavi straordinari nel settore. Questi cambiamenti mostrano come il controllo e la gestione delle risorse energetiche rimangano al centro delle dinamiche globali.