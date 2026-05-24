Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz come si controlla l’energia
L’Indonesia ha deciso di nazionalizzare l’export di energia, mentre le tariffe solari in Europa sono scese sotto zero. La regione di Hormuz continua a essere teatro di tensioni e operazioni senza sosta. Nel frattempo, le compagnie energetiche registrano un ritorno degli extraprofitti, evidenziando un’attenzione crescente sui ricavi straordinari nel settore. Questi cambiamenti mostrano come il controllo e la gestione delle risorse energetiche rimangano al centro delle dinamiche globali.
L’Indonesia nazionalizza l’export. Solare europeo sottozero. Hormuz senza tregua. Il ritorno degli extraprofitti. Maxi fusione NextEra-Dominion. Iraq tra oleodotti e barili. Sinopec sempre più in profondità. L'Europa dipende troppo dal gas americano. Il solare spagnolo non ripaga il mutuo. Washington Post contro il Green Deal. Grano e zucchero sotto pressione. In Asia cominciano a scarseggiare i carburanti. Soffre anche la filiera della plastica. La Cina riduce le importazioni di greggio e frena i rincari del greggio. Rame in salita in attesa dei dazi Usa. Via gli Emirati Arabi, l’OPEC si sfalda. Stoccaggi di greggio pieni, Iran verso il fermo impianti. 🔗 Leggi su Laverita.info
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