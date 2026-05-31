Sul tetto d’Italia, sulla Terrazza del Pincio a Roma, si è svolta una cerimonia in onore di Filippo Macchi. La manifestazione ha celebrato la sua recente impresa sportiva, attirando l’attenzione di molti appassionati. Durante l’evento, un rappresentante ha sottolineato come Macchi sia un esempio per i giovani e ha espresso la fierezza della Toscana nei confronti del campione.

La suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma ha fatto da palcoscenico all’ennesima impresa sportiva di Filippo Macchi. Il fuoriclasse originario di Navacchio ha infatti conquistato la vetta della classifica ai Campionati Italiani Assoluti di scherma, laureandosi campione nazionale nella specialità del fioretto. Il successo capitolino del giovane talento ha suscitato il plauso immediato delle istituzioni regionali. A farsi portavoce del sentimento di tutta l’amministrazione è stato Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, che ha voluto celebrare apertamente il traguardo raggiunto dall’atleta concittadino. Le parole del rappresentante istituzionale evidenziano il profondo legame tra la vittoria e il territorio: “Filippo Macchi è campione italiano assoluto di fioretto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Macchi sul tetto d’Italia. Mazzeo: “Un campione che parla ai giovani, la Toscana è fiera di lui”

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