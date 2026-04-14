Funerali di Fabio Ascione a Napoli il prete si commuove e parla ai giovani | Non lasciate che diventi rabbia

A Ponticelli, Napoli, si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, con la presenza di numerosi presenti e momenti di commozione. Durante la cerimonia, il sacerdote ha parlato ai giovani, invitandoli a non lasciarsi sopraffare dalla rabbia. Il cardinale ha preso la parola rivolgendo un messaggio di vicinanza e sostegno ai familiari e a quanti hanno assistito alla funzione. La cerimonia si è conclusa con un momento di silenzio.

Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli la missione apostolica di don Mimmo Battaglia, cardinale di Napoli, è carica di un compito difficilissimo: ricordare ai giovani che “il vero scandalo è abituarsi alla violenza“. Il monito è tutto in quella bara bianca in cui riposa il corpo di Fabio Ascione. Anche lui era un ragazzo. E davanti a quei giovani don Battaglia si commuove e lancia loro un appello che è quello di un padre benevolo: “Non lasciate che questo dolore diventi rabbia che distrugge”. Il cardinale Battaglia parla ai giovani Martedì 14 aprile Ponticelli è un posto un po’ più vuoto. Lo è anche quando la chiesa dei Santi...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Funerali di Fabio Ascione a Napoli, il prete si commuove e parla ai giovani: "Non lasciate che diventi rabbia" Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a PonticelliSi terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli. Funerali di Fabio Ascione, il comitato anticamorra: “Napoli non si abitui all’idea di dover piangere vittime innocenti”Il Comitato anticamorra per la legalità dopo il placet per i funerali di Fabio Ascione: "Serve azione concreta che vada a incidere sulla crescita...