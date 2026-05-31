ma quale caso isolato era un sistema

L'inchiesta di Il Tempo si allarga, confermando che si tratta di un sistema organizzato. Oggi si approfondiscono le conseguenze dei certificati medici falsificati, che coinvolgono diverse persone e strutture. Le indagini hanno evidenziato come il fenomeno non sia isolato, ma parte di un circuito più ampio. La procedura di verifica è in corso, mentre si raccolgono ulteriori elementi per chiarire l'estensione del problema.

L'inchiesta de Il Tempo prosegue, si allarga, si aggrava. Nella puntata di oggi ci soffermiamo sulle conseguenze dei certificati medici farlocchi. E quali sono questi effetti? È presto detto: rapina, danneggiamento, furto aggravato, ricettazione, atti persecutori, lesioni, minacce a pubblico ufficiale, spaccio. Si tratta di un elenco (solo parziale) dei reati commessi da appena sette dei clandestini liberati grazie ai falsi certificati medici. Immaginatevi cosa possa diventare il conto completo di tutti i casi, che è superiore a cento. Chiaro il meccanismo, no? Il dottore li dichiara malati, e loro delinquono o tornano a farlo. E adesso qualcuno pagherà? Qui siamo sempre e comunque garantisti: verso amici e non. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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