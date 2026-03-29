Thiago Pitarch ha deciso di rappresentare la nazionale spagnola, rifiutando l'interesse del Marocco. Questa scelta si inserisce in un contesto più ampio di decisioni simili all’interno della Liga, dove vari calciatori hanno optato per la nazionale spagnola nonostante le offerte di altre nazioni. La vicenda evidenzia come le preferenze e le scelte dei giocatori siano influenzate da fattori legati ai percorsi di formazione e alle opportunità nel calcio europeo.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, il Marocco lo tenta ma Thiago Pitarch sceglie la Roja. Ma non è un caso isolato: dentro a quello che sta succedendo in Spagna

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