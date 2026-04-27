Un’indagine coinvolge la Procura Federale e la magistratura di Milano, esaminando la posizione di alcuni arbitri. Il caso riguarda due figure di rilievo nel settore e solleva questioni sulla gestione del sistema arbitrale. Secondo le ultime notizie, il club coinvolto si definisce sollevato da ogni responsabilità, ma si evidenzia comunque una crisi più ampia nel sistema AIA, che potrebbe avere ripercussioni sulla credibilità e sulla credibilità complessiva del settore.

? Cosa sapere L'indagine su Rocchi e Gervasoni coinvolge la Procura Federale e la magistratura di Milano.. I club di Serie A non rischiano sanzioni sportive secondo l'avvocato Mattia Grassani.. L’avvocato Mattia Grassani ha chiarito su Radio Anch’io Sport che l’Inter e le altre società di Serie A non corrono rischi sportivi, poiché l’indagine penale riguarda esclusivamente due tesserati dell’AIA. Il quadro delineato dall’esperto di diritto sportivo durante l’intervento alla Rai indica una fragilità strutturale nel sistema degli arbitri, evidenziata anche dalla sospensione di 13 mesi per il presidente dell’AIA, Zappi. Le incertezze che avvolgono l’utilizzo del VAR e la capacità della categoria di mantenere autonomia e terzietà sono al centro di un dibattito che tocca i vertici del calcio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso arbitri: club salvi, ma emerge la crisi del sistema AIA

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan indiavolato: club irritato con gli arbitri, telefona all’AIA”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026.

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