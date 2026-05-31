Circa 300 cittadini hanno partecipato a una consultazione online per scegliere tra varie proposte di legge, tra cui una robot tax e un ministero della Pace. La consultazione si è svolta a metà giugno, con l’obiettivo di raccogliere opinioni sulla futura legislazione. Tra le proposte in esame anche un passaporto sportivo digitale, che potrebbe diventare un credito d’imposta. Le decisioni finali saranno annunciate nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come può il passaporto sportivo digitale trasformarsi in un credito d'imposta?. Cosa accadrà alle proposte radicali dopo la selezione di metà giugno?. Perché il reddito universale da 500 euro divide i partecipanti?. Chi deciderà se la robot tax diventerà una legge reale?.? In Breve 17mila partecipanti al portale Nova, con il 44% non iscritto al Movimento.. 300 cittadini selezionati a metà giugno decideranno le proposte per il Parlamento.. Proposte includono reddito universale da 500 euro e credito d'imposta per sportivi.. Il processo coinvolge 105 spazi di confronto fisico e due incontri online..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S, 300 cittadini scelgono le leggi: tra robot tax e ministero della Pace

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