Cammarano M5S | Grande partecipazione a Nova Salerno oltre 300 partecipanti per costruire insieme ai cittadini il programma politico
A Salerno si è svolto l’evento “Nova – Parola all’Italia”, promosso dal Movimento 5 Stelle, che ha visto la partecipazione di oltre 300 cittadini. La manifestazione si è svolta nel fine settimana del 16 e 17 maggio e ha coinvolto più di 100 piazze in tutta Italia, con un totale di oltre 15.000 iscritti. Cammarano, rappresentante del Movimento, ha commentato la grande affluenza nel capoluogo campano, sottolineando il coinvolgimento dei partecipanti nella costruzione del programma politico.
Grande partecipazione a Salerno per “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle nazionale che, nel weekend del 16 e 17 maggio, ha coinvolto contemporaneamente oltre 100 piazze italiane con più di 15mila iscritti. Al Polo Nautico di Salerno circa 300. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Grande partecipazione a “nova”: “Un programma politico viene scritto insieme ai cittadini”SAN VITO DEI NORMANNI - Grande partecipazione a San Vito dei Normanni per la tappa della provincia di Brindisi di “Nova – Parola all’Italia”, il...
M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma...
Cammarano: Domani l’appuntamento Nova Salerno: idee, persone e territori al centro del futuro politicoPolitica: Il coordinatore di Nova Salerno Michele Cammarano: Domani 16 maggio all’Hotel Polo Nautico di Salerno il percorso partecipativo promosso dal Moviment ... cilentonotizie.it
Campania, appuntamento Nova Salerno. Cammarano: Idee, persone e territori al centro del futuro politicoIl coordinatore di Nova Salerno Michele Cammarano: Domani 16 maggio all'Hotel Polo Nautico di Salerno il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 ... sciscianonotizie.it