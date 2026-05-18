Cammarano M5S | Grande partecipazione a Nova Salerno oltre 300 partecipanti per costruire insieme ai cittadini il programma politico

A Salerno si è svolto l’evento “Nova – Parola all’Italia”, promosso dal Movimento 5 Stelle, che ha visto la partecipazione di oltre 300 cittadini. La manifestazione si è svolta nel fine settimana del 16 e 17 maggio e ha coinvolto più di 100 piazze in tutta Italia, con un totale di oltre 15.000 iscritti. Cammarano, rappresentante del Movimento, ha commentato la grande affluenza nel capoluogo campano, sottolineando il coinvolgimento dei partecipanti nella costruzione del programma politico.

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