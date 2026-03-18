Intelligenza artificiale e lavoro | tra robot tax e incentivi il bivio europeo e tanto a Marghera 37 lavoratori licenziati dall’AI

In Italia, 37 lavoratori sono stati licenziati a Marghera a causa dell'intelligenza artificiale, mentre in Europa si discute di un possibile

La Spagna ha aperto alla possibilità di tassare le aziende che sostituiscono forza lavoro con sistemi di IA, l'Italia punta tutto sull'accelerazione degli investimenti. Se la produttività cresce grazie agli algoritmi, chi ne beneficia? L’intelligenza artificialenon è più una prospettiva futuristica, mauna trasformazione già in corso; a Marghera sono37 i dipendenti licenziatidalla InvestCloud, società specializzata nel trasferimento digitale di servizi finanziari. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha recentemente definito l’arrivo dell’AIcome uno tsunami che colpisce il mercato del lavoro. I37 lavoratori saranno sostituiti da un nuovo modello organizzativo basato sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La Stampa. . Lo slogan è suggestivo: Pull the Plug. Staccate le spina. Il boicottaggio dell’intelligenza artificiale è appena iniziato ma ha già il fascino delle grandi rivoluzioni che nascono in sordina e poi dilagano. Il dibattito sull’AI è passato dalle discettazioni a - facebook.com facebook

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