Lutto al Brotzu | scompare Marco Becciu pilastro del Pronto Soccorso

Notizia in breve

Un medico del Pronto Soccorso è deceduto questa mattina, lasciando un vuoto tra colleghi e pazienti. La sua scomparsa è stata comunicata all’ospedale, dove era considerato un punto di riferimento. Numerosi operatori sanitari che avevano lavorato con lui hanno espresso cordoglio. La direzione ha annunciato che si stanno valutando le ripercussioni sulla gestione delle emergenze e sulle attività quotidiane del reparto.