A Bottegone si parla di un grave lutto dopo la scomparsa improvvisa di Marco Marraffino, di 46 anni, considerato una figura di rilievo nella Croce Verde locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i membri della comunità e i colleghi, che ricordano Marraffino per il suo ruolo attivo e dedicato all’associazione di volontariato. La sua morte ha lasciato un vuoto tra quanti lo conoscevano e avevano lavorato con lui.

Il lutto ha colpito la comunità di Bottegone con la scomparsa improvvisa di Marco Marraffino, 46 anni, figura centrale all’interno della Croce Verde. L’uomo, che lavorava da diversi anni nel comparto delle onoranze funebri dell’associazione, era stato recentemente investito di una nuova responsabilità come responsabile degli automezzi. Il malore che ha strappato la vita a Marraffino si è verificato presso la sua abitazione, scatenando un intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’autoambulanza della Croce Verde di Chiazzano insieme al personale dell’automedica, inviato dal sistema 118. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai professionisti per cercare di stabilizzare il paziente, le manovre non hanno sortito gli effetti sperati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto a Bottegone: scompare Marco Marraffino, pilastro della Croce Verde

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