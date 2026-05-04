Nettuno piange la scomparsa di Giancarlo Della Millia, figura di riferimento nel panorama civile locale. Nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli di rilievo nella gestione amministrativa della città, contribuendo alle trasformazioni del territorio. La sua presenza ha influenzato vari aspetti della vita pubblica e politica, lasciando un segno significativo nel tessuto sociale di Nettuno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le persone che lo hanno conosciuto e stimato.

? Cosa scoprirai Quali ruoli chiave ha ricoperto nella storia amministrativa di Nettuno?. Come ha influenzato il tessuto sociale e politico della città?. Chi sono i familiari che hanno ricevuto il cordoglio del Sindaco?. Perché la sua scomparsa segna un punto di svolta per il repubblicanesimo locale?.? In Breve Sindaco Nicola Burrini esprime vicinanza alla compagna e alle figlie del defunto.. Ex assessore e vice sindaco ha servito la città nel campo repubblicano.. La scomparsa segna un momento di riflessione per l'area politica di Nettuno.. Nettuno piange Giancarlo Della Millia, scomparso oggi lasciando un vuoto profondo nelle istituzioni e nel tessuto sociale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nettuno, lutto per Giancarlo Della Millia: scompare un pilastro civile

Notizie correlate

Lutto a Bottegone: scompare Marco Marraffino, pilastro della Croce VerdeIl lutto ha colpito la comunità di Bottegone con la scomparsa improvvisa di Marco Marraffino, 46 anni, figura centrale all’interno della Croce Verde.

Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lutto nella politica a Nettuno, è venuto a mancare Giancarlo Della Millia, aveva 79 anni; La scomparsa di Giancarlo Della Millia, il cordoglio drl sindaco Burrini e del comune di Nettuno; Calcio – L’Anzio piega il Trastevere e disputerà i playout in casa contro il Real Monterotondo; Nettuno, addio a Giancarlo Della Millia: il cordoglio della politica locale.

Lutto nella politica a Nettuno, è venuto a mancare Giancarlo Della Millia, aveva 79 anniLa politica Nettunense è in lutto per la scomparsa, avvenuta oggi, di Giancarlo Della Millia. Aveva 79 anni. Esponente di spicco del Partito repubblicano, Giancarlo Della Millia è stato per più di 25 ... ilgranchio.it

La scomparsa di Giancarlo Della Millia, il cordoglio drl sindaco Burrini e del comune di NettunoIl Sindaco di Nettuno Nicola Burrini e l’Amministrazione comunale tutta si stringono con profondi affetto alla famiglia di Giancarlo Della Millia, in passato Vice sindaco e assessore del Comune di Ne ... ilgranchio.it

Nettuno piange la scomparsa di Giancarlo Della Millia, classe 1942, uomo politico di lungo corso e protagonista di una stagione amministrativa che molti ricordano come autentica e profondamente legata al territorio - facebook.com facebook