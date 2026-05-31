Tre generazioni della famiglia Scalone hanno trascorso la vita in mare, con Mattia che ricorda le uscite con suo padre e suo nonno, entrambi marinai. La famiglia ha scelto di vivere a bordo, e Mattia ha iniziato la sua carriera in mare fin da giovane, ricordando momenti di formazione e esperienze pratiche durante l'infanzia. La tradizione marittima si tramanda attraverso le generazioni, con una presenza costante in mare e a bordo delle imbarcazioni di famiglia.

Poteva capitare di marinare la scuola per un’uscita in mare. Mattia custodisce nella memoria istantanee di quei momenti felici passati da bambino con suo papà Paolo al timone, un lupo di mare come il nonno Mario. La famiglia Scalone è arrivata alla terza generazione di battellieri del Consorzio marittimo Cinque Terre Golfo dei Poeti. Nonno Mario fu tra i padri fondatori, iniziando fin da giovane a fare servizio di battellaggio per le navi militari americane nel secondo dopoguerra. Poi con il boom economico, esplose la moda delle gite fuori porta dalla Spezia al Pozzale, fino alle rotte che toccano le Cinque Terre, che solo più di recente sono diventate iconiche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupi di mare per scelta. Tre generazioni a bordo nella la famiglia Scalone. La ’gavetta’ di Mattia

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Si buttano in mare con vestiti da 3000 euro, si circondano di lupi, camminano per ore sui San pietrini con il tacco 12, si tuffano dagli scogli senza guardare cosa c’è sotto. Le pubblicità dei profumi sono tipo le top 12 cose che faresti da ubriaco. x.com

Qualcuno di questi lupi di mare ha mai messo gli occhi sul Mighty Boar Whistle? reddit

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