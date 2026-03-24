di Sandro Franceschetti Era il 1950, la bellezza di 76 anni fa, quando Marcello Seri aprì il suo negozio di fotografia nel territorio di Mondolfo e Marotta. Una bella avventura accompagnata da anni di soddisfazioni grazie a clienti di tutto il territorio della bassa Valcesano. Poi, nel 1976, uno dei suoi figli, Luciano, dopo aver conseguito gli studi a Perugia come ottico, diede vita al primo negozio di ottica di Marotta-Mondolfo. Dopodiché, grazie anche agli anni del boom economico e delle attività che crebbero in fretta, fino ad arrivare alla costituzione di ben quattro punti vendita targati Seri, determinanti per assecondare la crescente domanda sia per quanto riguarda il settore dell’ottica che quello della fotografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una famiglia che guarda lontano. Tre generazioni di ottica e passione

Articoli correlati

Prima di noi: la nuova serie tv debutta su Rai 1 raccontando il Novecento italiano attraverso tre generazioni della famiglia Sartori. Trama, cast e anticipazioni“Un grande racconto epico e identitario”: così è stata definita la serie Prima di noi, che in cinque prime serate arriva su Rai 1 da oggi per...

Zegna porta in scena l’armadio di famiglia che guarda al futuroSotto la cupola liberty del Palazzo del Ghiaccio di Milano, ZEGNA presenta la collezione uomo Autunno Inverno 2026, firmata da Alessandro Sartori, e...

Tutto quello che riguarda Una famiglia che guarda lontano Tre...

Discussioni sull' argomento Una famiglia che guarda lontano. Tre generazioni di ottica e passione; Cento anni di Amore per la Maglia Azzurra, di padre in figlio…; Festa del papà, Salvini posta foto di Nathan della famiglia del bosco; Rapporto Cittadinanzattiva sul servizio idrico: nel 2025 una famiglia spezzina di tre persone ha pagato in media 568 euro.

Una famiglia su tre ha un cane o un gatto, più pesci che uccelli. Aumentano le coppie senza figli con un animale domesticoRoma, 18 dicembre 2025 – L’Italia è sempre più un Paese per cani e gatti. Secondo l’indagine Istat I Cittadini e il Tempo libero (su dati del 2024) è cresciuta nello Stivale la percentuale di famiglie ... quotidiano.net

Olbia, 23.03.2026 Aggiornamento drammatico da Padru: il bilancio sale a tre gatti morti e l'orrore non si ferma Non abbiamo più parole, solo un’angoscia infinita che ci toglie il respiro. Il terzo gatto ci ha lasciati. Nonostante le cure, il veleno ha vinto ancora una facebook

Profeta di una Chiesa universale Nel 2026 tre anniversari storici legati alla figura del cardinale Celso Costantini x.com