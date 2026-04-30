Famiglia nel bosco respinto il ricorso dei genitori | i tre bambini restano nella casa famiglia di Vasto

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della 'famiglia nel bosco' di Palmoli, Marco Femminienella e Danila Solinas. Come riporta Lapresse, i giudici hanno confermato il mantenimento dei tre figli minori, 2 gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni, nella casa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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