Avellino elezione del presidente della Provincia | si vota il prossimo 6 giugno

Il prossimo 6 giugno 2026 si terranno le elezioni per il presidente della Provincia di Avellino. In quella data si svolgeranno i comizi elettorali, durante i quali i cittadini saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente. La data è stata ufficialmente comunicata e rappresenta l’appuntamento elettorale previsto per quella giornata. La consultazione coinvolgerà gli elettori iscritti nei registri elettorali della provincia.

Sono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino.I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amministrativo (11 giugno 2026).Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nei.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Domenica 15 marzo si vota per il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di ChietiPer la carica di presidente sono in corsa l’uscente Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona. Provincia di Salerno, si torna al voto il 4 maggio per l’elezione del PresidenteTempo di lettura: 3 minutiLa Provincia di Salerno rende noto che è stato pubblicato il decreto n. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avellino, si vota per il presidente: Buonopane indice le elezioni per la Provincia; Elezioni provinciali Avellino, via al voto: come funziona, i candidati e le liste; Provincia di Avellino, Buonopane annuncia: Domani indico le elezioni per la presidenza; Elezioni Avellino. Pizza: città allo stremo. Ripartire con progetto politico di novità. Elezioni del presidente della Provincia di AvellinoSono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino. I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amminist ... irpinia24.it Elezione del presidente della Provincia, si vota il prossimo 6 giugnoSono indetti, per sabato 6 giugno 2026, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Avellino. I comizi elettorali sono indetti entro i termini di scadenza del mandato amminist ... atripaldanews.it La terrazza di Villa Avellino, uno spettacolo! Quando ne potrà di nuovo usufruire il cittadino - facebook.com facebook Bari nella tempesta perfetta: la sconfitta di Avellino non sottolinea tutte le negatività della stagione x.com