Dopo 56 anni, l’attività ha chiuso le porte con l’abbassamento della serranda. Il titolare ha spiegato che non si trovano più persone disposte a lavorare nel negozio. La chiusura ha coinvolto un laboratorio che, nel corso degli anni, ha servito clienti di ogni tipo, tra cui cittadini comuni e figure del mondo dell’arte e del cinema. La notizia ha suscitato dispiacere tra chi ha frequentato il luogo nel tempo.

Pietrasanta, 31 maggio 2026 – Oltre mezzo secolo di storia, migliaia di uomini e donne che almeno una volta si sono affidati alle loro sapienti mani, dai comuni cittadini fino a personaggi del mondo dell’arte e del cinema. Poi le cose, prima o poi cambiano. Non solo la città, nelle sue forme e nei suoi contenuti, ma anche la mentalità delle persone. È infatti la mancanza di interesse verso questo mestiere la causa principale della chiusura, dopo 56 anni, di « Carlo e Angela Bresciani parrucchieri », in piazza della Stazione. I l dispiacere dei titolari, da Carlo alla moglie Cinzia fino alla loro figlia Angela, è enorme. Ma alzare bandiera bianca è stato inevitabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo taglio di Bresciani, giù la serranda dopo 56 anni: “Ci dispiace, ma non si trova più personale”

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