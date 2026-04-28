Trova una bomba in giardino dopo 10 anni ma la scoperta degli artificieri è incredibile | cos' era davvero

Dopo dieci anni, un residente di Linarolo, nel Pavese, ha scoperto nel suo giardino un oggetto che sembrava una bomba. Gli artificieri intervenuti sul posto hanno chiarito che si trattava in realtà di una palla di cannone risalente al XVIII secolo. La scoperta è avvenuta casualmente, durante lavori di sistemazione del terreno. La zona è stata isolata e messa in sicurezza in attesa di ulteriori verifiche.

Sembrava una bomba, invece era una palla di cannone del '700 quella trovata per caso in un giardino nel Pavese, a Linarolo, nei pressi del Po.La casa rimasta chiusa per anniA segnalare la presenza dell'oggetto sospetto era stata la proprietaria della casa, rimasta chiusa per più di dieci anni e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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