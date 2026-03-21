Taglio delle accise giù i prezzi dei carburanti Non si spegne la polemica

Il 21 marzo 2026 a Roma, i prezzi dei carburanti hanno iniziato a scendere dopo settimane di fermezza da parte di molti distributori. Nonostante una partenza lenta, con il 40% dei punti vendita ancora con i prezzi invariati, nel pomeriggio si è verificata un’accelerazione che ha mostrato chiaramente gli effetti del taglio delle accise deciso dal governo. La situazione rimane al centro di discussioni e polemiche.

Roma, 21 marzo 2026 – Dopo una partenza al rallentatore, con il 40% dei benzinai ancora con i prezzi fermi, nel pomeriggio c’è stata una netta inversione di tendenza che ha reso evidenti gli effetti del taglio dei prezzi deciso dal governo. Il gasolio è tornato, in media, sotto i due euro, la benzina ha viaggiato attorno a 1,734 euro al litro, con un calo medio di 15 centesimi. Dieci in meno rispetto alla riduzione delle accise di 25 centesimi che durerà per altri 18 giorni. In particolare, secondo i dati della Staffetta Petrolifera, il gasolio self service si è attestato su 1,978 euro al litro contro i 2,123 euro al litro del giorno prima (-14,5 centesimi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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