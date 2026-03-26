L'Algeria ha scelto l'Italia per prepararsi ai Mondiali 2026 | giocherà contro Guatemala e Uruguay

L'Algeria ha deciso di svolgere la preparazione per i Mondiali 2026 in Italia, dove affronterà le squadre del Guatemala e dell'Uruguay. La partita contro il Guatemala si terrà in una città italiana, mentre quella contro l'Uruguay si giocherà in un'altra località del paese. Le due sfide sono state ufficialmente confermate dagli organizzatori.

L'Algeria giocherà in Italia contro Guatemala e Uruguay durante la sosta per preparare il Mondiale 2026. La selezione di Petkovic ha scelto come centro di allenamento è quello della Juventus e come sedi delle partite Genova e Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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