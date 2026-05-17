Durante un'intervista, un ex calciatore ha commentato le polemiche seguite al rigore sbagliato durante il match del 2010 tra Ghana e Uruguay, affermando di non nutrire rancore per il fallo di mano di Luis Suarez, sostenendo di aver agito allo stesso modo. Il quarto di finale di quella edizione della Coppa del Mondo è ricordato come uno dei più controversi, con tensioni che sono durate a lungo tra le due squadre e i loro tifosi. La partita si è conclusa con la qualificazione dell’Uruguay e la delusione del Ghana.

Il caotico quarto di finale del 2010 tra Uruguay e Ghana è stato un classico della Coppa del Mondo. I Black Stars erano l’ultima squadra africana rimasta nel torneo e attirarono una folla di oltre 84.000 spettatori al Soccer City di Johannesburg, che vide Sully Muntari e Diego Forlan scambiarsi gol prima che la partita andasse ai supplementari. “La squadra era in ottima forma per i quarti di finale di Johannesburg e la nostra fiducia era molto, molto alta”, dice Gyan QuattroQuattroDue mentre riflette su quel gioco e sull’impatto che ha avuto sia sulla sua carriera che sulle Black Stars. “È stata una partita dura: Sulley Muntari ha segnato per noi da 35 metri poco prima dell’intervallo, ma l’Uruguay è tornato e ha pareggiato con Diego Forlan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘La gente continua ad insultarmi per il rigore sbagliato contro l’Uruguay, ma non odio Luis Suarez per il suo fallo di mano. Avrei fatto la stessa cosa’ Asamoah Gyan riflette sulla caotica uscita del Ghana dalla Coppa del Mondo 2010

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