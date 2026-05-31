Luis Enrique respinge l’etichetta di leggenda dopo il drammatico trionfo del PSG Champions League | Non mi interessa
Luis Enrique ha dichiarato di non essere interessato all’etichetta di “leggenda” dopo aver vinto la Champions League con il PSG. Il tecnico ha espresso che il suo obiettivo non è essere considerato una figura leggendaria, ma concentrarsi sul lavoro e sui risultati. La vittoria europea rappresenta un traguardo importante, ma lui ha ribadito di non attribuirsi un ruolo di rilievo storico. La sua posizione si basa sulla volontà di continuare a lavorare senza lasciarsi influenzare dalle etichette.
2026-05-30 22:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Paris St-Germain Luis Enrique ha detto che non era interessato a essere definito una leggenda dopo aver vinto il suo terzo titolo di Champions League contro l’Arsenal. Enrique ha visto la sua squadra vincere ai rigori a Budapest, ottenendo vittorie consecutive per il PSG e aggiungendosi al trofeo vinto a Barcellona nel 2015. Solo Carlo Ancelotti ne ha vinte di più – cinque per Milan e Real Madrid – con Enrique che si è avvicinato ai grandi Zinedine Zidane, Bob Paisley e un certo Pep Guardiola. “Leggenda? Non mi interessa”, ha detto il 56enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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