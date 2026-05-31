Luis Enrique ha dichiarato di non essere interessato all’etichetta di “leggenda” dopo aver vinto la Champions League con il PSG. Il tecnico ha espresso che il suo obiettivo non è essere considerato una figura leggendaria, ma concentrarsi sul lavoro e sui risultati. La vittoria europea rappresenta un traguardo importante, ma lui ha ribadito di non attribuirsi un ruolo di rilievo storico. La sua posizione si basa sulla volontà di continuare a lavorare senza lasciarsi influenzare dalle etichette.

2026-05-30 22:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Paris St-Germain Luis Enrique ha detto che non era interessato a essere definito una leggenda dopo aver vinto il suo terzo titolo di Champions League contro l’Arsenal. Enrique ha visto la sua squadra vincere ai rigori a Budapest, ottenendo vittorie consecutive per il PSG e aggiungendosi al trofeo vinto a Barcellona nel 2015. Solo Carlo Ancelotti ne ha vinte di più – cinque per Milan e Real Madrid – con Enrique che si è avvicinato ai grandi Zinedine Zidane, Bob Paisley e un certo Pep Guardiola. “Leggenda? Non mi interessa”, ha detto il 56enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Luis Enrique respinge l’etichetta di “leggenda” dopo il drammatico trionfo del PSG Champions League: “Non mi interessa”

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