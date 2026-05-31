Il PSG ha vinto la Champions League, e Luis Enrique ha dedicato la vittoria al suo ex insegnante. Si tratta di un uomo che ha avuto un ruolo decisivo nel cambiare la sua carriera, secondo quanto dichiarato dall’allenatore. Luis Enrique ha anche spiegato di aver imparato l’italiano in poche settimane, grazie a un intenso studio e a un metodo efficace.

? Punti chiave Chi è l'uomo che ha cambiato la carriera di Luis Enrique?. Come ha fatto lo spagnolo a imparare l'italiano in poche settimane?. Perché il legame con l'interprete della Roma dura da oltre dieci anni?. Quale ruolo ha avuto la lingua nella gestione dello spogliatoio parigino?.? In Breve Dedica precedente nel 2015 dopo la Champions vinta con il Barcellona contro la Juventus.. Legame nato nella stagione 2011-12 durante l'esperienza dell'allenatore nella capitale italiana.. Claudio Bisceglia ha insegnato l'italiano allo spagnolo in poche settimane alla Roma.. Ruolo di Bisceglia come interprete e mentore culturale per numerosi calciatori romanisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions al PSG: Luis Enrique dedica il trionfo al suo maestro

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Así juega el PSG de Luis Enrique en 2026

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