Luis Enrique ha dichiarato che la Champions di quest’anno è più importante rispetto a quella dell’anno passato, e ha definito l’Arsenal un avversario difficile. Le sue parole sono state riportate da fonti sportive, senza ulteriori commenti o analisi. La sua opinione si concentra sull’importanza della competizione europea rispetto alla stagione precedente e sulla forza dell’avversario affrontato. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ad altri aspetti della partita o del torneo.

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© Juventusnews24.com - Luis Enrique mortifica l’Inter: «Champions più importante dell’anno scorso. L’Arsenal era un avversario tosto»

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LUIS ENRIQUE A-T-IL CHANGÉ LA VIE DES SUPPORTERS PARISIENS MERCI LUCHO

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