Il tecnico del PSG ha commentato la vittoria in Premier League, affermando che l’Arsenal ha meritato il titolo e non è sorpreso del loro successo. Ha anche parlato della finale di Champions contro l’Arsenal, ricordando che l’anno scorso il club ha fatto la storia e invitando a divertirsi ora. Inoltre, ha fatto riferimento alla partita contro l’Inter, menzionando un risultato di 5-0.

L’appuntamento con la storia era l’anno scorso. Adesso il Paris Saint-Germain vuole soprattutto divertirsi. O almeno provarci senza lasciarsi schiacciare dal peso della finale. Alla vigilia dell’ultimo atto di Champions League contro l’Arsenal F.C., Luis Enrique prova a smorzare la tensione e sposta il focus: concentrazione, leggerezza e rispetto per l’avversario. “Lo scorso anno abbiamo fatto la storia, ma continuare a essere una delle migliori squadre del mondo è il nostro obiettivo”, spiega il tecnico del Psg, che invita i suoi a restare focalizzati “su ciò che possiamo controllare”. Niente sfida ideologica del pallone, almeno secondo l’allenatore asturiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Enrique: "Psg, l'anno scorso hai fatto la storia, ora divertiti. E sul 5-0 all'Inter..."

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El PSG de Luis Enrique y Dembelé va camino de la historia.

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