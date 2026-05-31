Il tecnico spagnolo ha espresso gratitudine in diretta televisiva nei confronti di un insegnante di italiano con cui ha condiviso un percorso di apprendimento. Ha riferito che questa persona ha avuto un ruolo importante nel suo percorso di studi, ringraziandola pubblicamente per il supporto ricevuto. La dichiarazione si è concentrata sulla riconoscenza nei confronti del suo maestro, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

La terza Champions e una dedica speciale. È una notte da ricordare per Luis Enrique che vince la massima competizione europea con il suo Paris Saint Germain battendo l'Arsenal ai calci di rigore. Nell'euforia generale non è mancato un ricordo, da parte dell'ex Roma, a chi ha rappresentato una parte importante del suo percorso. "Io devo ringraziare il mio caro amico Claudio Bisceglia, il mio insegnante romanista", ha detto Luis ai microfoni di Sky Sport. Una dedica speciale che il tecnico dei parigini ha voluto fare al suo interprete e insegnante di lingue ai tempi della Roma nella stagione 2011-12. In poche settimane lo spagnolo parlò in maniera decisamente buona la lingua italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Enrique e la dedica romanista: "Grazie al mio maestro Claudio"

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Luis Enrique di Roma: Kegagalan yang Membentuk Pelatih Besar

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