Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, battendo 1-0 una squadra ancora da definire. L’allenatore, ex calciatore e tecnico spagnolo, ha guidato il team alla vittoria dopo aver già conquistato due titoli consecutivi con il club. Luis Enrique, 54 anni, ha dedicato il successo alla figlia scomparsa e ha affrontato un lutto personale, ritrovando la rinascita nel calcio. Il suo stipendio annuo si aggira intorno ai 4 milioni di euro.

Il Psg è campione d'Europa per il secondo anno consecutivo. Dopo aver battuto 5-0 l'Inter l'anno scorso, anche quest'anno la squadra di Luis Enrique conquista la Champions League battendo l'Arsenal di Arteta ai calci di rigore. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, i parigini si impongono alla lotteria dei rigori e trionfano per la seconda volta di fila. Era dal 2018 che una squadra non vinceva per due anni di fila la Champions. L'ultima squadra a riuscirci era stata il Real Madrid di Zidane. Per Luis Enrique si tratta della terza Coppa dei Campioni della sua storia dopo quella conquistata col Barcellona. Ormai un monumento del calcio mondiale e certamente eroe assoluto del Paris Saint-Germain, una squadra che non riusciva ad imporsi in Europa e che è rinata dal suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luis Enrique, chi è: le due Champions consecutive col Psg e la dedica alla figlia Xana. Età, stipendio, carriera, il lutto, la rinascita

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Luis Enrique: Il Re degli Allenatori 2025!

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