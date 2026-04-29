Nella recente partita di Champions League, il Psg ha battuto il Bayern per 5-4 in una gara ricca di emozioni e continui capovolgimenti di fronte. Sono stati segnati nove gol, con ritmi elevatissimi e azioni di alta qualità. Luis Enrique, allenatore del Psg, ha dichiarato che al ritorno sarà necessario segnare almeno tre reti. Kompany, invece, ha commentato che anche il tattico catenaccio può essere considerato bello.

9 gol, continui capovolgimenti di fronte, ritmi elevatissimi e azioni di qualità. Per tanti Psg–Bayern – semifinale di Champions League finita 5-4 in favore del club parigino – è stata la massima espressione di calcio a livello mondiale. Ma c’è anche chi guarda l’altra faccia della medaglia e parla di “difese inesistenti“. A mettere tutti d’accordo sono stati i due allenatori nel post gara: Vincent Kompany e Luis Enrique. “Al ritorno serviranno almeno 3 gol per qualificarci, ho parlato con il mio staff“, ha detto l’allenatore spagnolo del Psg. Un paradosso, se pensiamo che partirà con un gol di vantaggio. A Kompany – allenatore del Bayern...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho parlato con il mio staff e al ritorno ci serviranno 3 gol”: il calcolo di Luis Enrique. Kompany: “Anche il catenaccio può essere bello”

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