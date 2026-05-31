Lucía Varela Gómez, centrale spagnola, si è unita alla squadra delle Tigri alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La giocatrice arriva dalla squadra di origine e ora si trova nel roster della società locale. La sua presenza è stata ufficializzata dalla società, che ha comunicato l’ingaggio attraverso i canali ufficiali. La nuova atleta si prepara a partire con il gruppo per le prossime gare di campionato.

Lucía Varela Gómez. Si chiama così il nuovo arrivo alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. E’ la centrale spagnola. Alta 1.98 cm, nata a La Coruña nel 2003. L’atleta proviene da due ottime stagioni all’Allianz Mtv Stuttgart (Germania), con cui ha vinto la Supercoppa nazionale nel 2024-25. In precedenza ha giocato un anno nel campionato francese al Quimper e, nel 2022-23, ha debuttato nel campionato italiano con la Igor Gorgonzola Novara. Si è formata come giocatrice in Spagna, prima al Caep Soría e poi al JAV Olímpico Gran Canaria, la squadra affrontata l’anno scorso dalla Megabox in Challenge Cup. A Gran Canaria ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucía Varela Gómez approda alla gran corte delle Tigri

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