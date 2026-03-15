Il governo ha avuto incontri con Landini, Pagliarulo e Gomez per discutere di referendum e questioni legate alla Costituzione. Durante gli incontri, si è sottolineato che il governo non tollera critiche o opposizioni riguardo alle proprie scelte, specialmente in relazione alle riforme europee e ai conti pubblici. I rappresentanti hanno ribadito l’importanza di rispettare la Costituzione senza modificarla o stravolgerla.

“Per noi la Costituzione del nostro Paese va realizzata, non va assolutamente né stravolta né modificata “. Così Maurizio Landini ha dato il via a un dialogo con il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, moderato dal direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, in occasione della giornata di confronto pubblico organizzata a Milano dal Comitato per il No al Referendum sulla Giustizia. Facendo gli esempi dell’autonomia differenziata e del premierato, Landini sottolinea ancora: “Dire oggi che è in gioco la Costituzione è un elemento di fondo”. Una battaglia, quella della Cgil, per salvaguardare la Costituzione che prescinde dal colore politico del governo in carica, specifica ancora il sindacalista: “Noi coerentemente, abbiamo sempre avuto questa posizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il dialogo con Landini, Pagliarulo e Gomez. “Da quella dei Conti alla Europea, il governo non sopporta qualsiasi corte. Ecco perché votare no”. Rivedi l’incontro

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