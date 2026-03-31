Alla Galleria Zema di Roma si tiene la prima mostra in Italia della fotografa Lucia Buricelli, intitolata

Cosa: Everything Is Bright Here, prima mostra personale in Italia della fotografa Lucia Buricelli. Dove e Quando: Galleria Zema, Via Giulia 201, Roma. Dal 10 aprile al 28 maggio 2026. Perché: Un’indagine visiva potente sulla metropoli contemporanea attraverso colori ipnotici e inquadrature ravvicinate. Il prossimo 10 aprile 2026, Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più interessanti della stagione fotografica primaverile. La Galleria Zema, spazio indipendente nel cuore di Via Giulia dedicato all’eccellenza della fotografia femminile, inaugura Everything Is Bright Here, la prima personale italiana di Lucia Buricelli. La mostra... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lucia Buricelli: la New York cromatica e satura approda alla Galleria Zema

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