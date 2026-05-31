lucia ilardo rompe il silenzio e smentisce il suo ritorno in tv

Lucia Ilardo ha dichiarato di non partecipare a Temptation Island come tentatrice, smentendo le voci circolate in questi giorni. La sua posizione è chiara: non intende tornare nel programma televisivo. Le indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione avevano alimentato discussioni tra il pubblico, ma lei ha confermato di non essere coinvolta nella prossima edizione.

Lucia Ilardo rompe il silenzio: «Non sarò una tentatrice a Temptation Island». Le voci correvano veloci, come spesso accade quando si avvicina una nuova edizione di Temptation Island. Tra indiscrezioni, presunti spoiler e ipotesi lanciate sui social, uno dei nomi che aveva iniziato a circolare con maggiore insistenza era quello di Lucia Ilardo. Per molti fan del reality estivo, la sua presenza nel cast delle tentatrici sembrava ormai quasi una certezza. E invece è arrivata la smentita. A mettere fine alle speculazioni è stata la stessa Lucia, che ha deciso di chiarire pubblicamente la situazione. Nessun villaggio dei sentimenti all’orizzonte, nessun ruolo da tentatrice e nessun coinvolgimento nella nuova stagione del programma. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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